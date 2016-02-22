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Площадь пожара в Крыму увеличилась до 45 га
ПОЛИТИКА
Вертолеты Ка-52М и Ми-8 ударили по ВСУ в курском приграничье< 1 мин. чтение Фото: Министерство обороны РФ Экипажи вертолетов Ка-52М и Ми-8 поразили личный состав и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом пишет ТАСС, […]
Президент Венесуэлы Мадуро провел масштабные перестановки в правительстве< 1 мин. чтение Фото: ТАСС/AP/Cristian Hernandez Президент Венесуэлы Николас Мадуро произвел масштабные перестановки в правительстве республики, сменив руководителей половины ведомств. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал […]
Зеленский назвал политическим заявлением план Китая по Украине< 1 мин. чтение Фото: ТАСС/Zuma Президент Украины Владимир Зеленский назвал план Китая по урегулированию украинского конфликта политическим заявлением. С таким заявлением он выступил в интервью изданию О Globo.
Власти Саратовской области опровергли сообщения о заходе украинской ДРГ в регион< 1 мин. чтение Фото: 123RF/zabelin Информация о заходе на территорию Саратовской области украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) не соответствует действительности. Об этом сообщил глава Пугачевского района Алексей Янин в […]
Председатель МГИК: для подачи заявок на голосование бумажным бюллетенем осталась неделя< 1 мин. чтение Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков Москвичи, которые собираются подать заявку на голосование бумажным бюллетенем в рамках сентябрьских выборов могут сделать это в течение недели, напомнила председатель […]
Зеленский вновь заявил о необходимости переговоров< 1 мин. чтение Фото: ТАСС/Planet Pix via ZUMA Press Wire Украинский президент Владимир Зеленский признал, что страна рассчитывает на дипломатическое завершение конфликта. Такое заявление он сделал на пресс-конференции, […]
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Приставы передали Росимуществу российские активы Шефлера< 1 мин. чтение Фото: ТАСС Судебные приставы Главного межрегионального (специализированного) управления ФССП России передали Росимуществу российские активы владельца брендов водки «Столичная» и «Московская» Юрия Шефлера, сообщает ТАСС.
ЦБ аннулировал лицензию на брокерскую деятельность «Голдман сакс банка»< 1 мин. чтение Фото: ТАСС/Zuma Центробанк РФ аннулировал лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «Голдман Сакс Банк» на осуществление брокерской деятельности, сообщается на сайте регулятора.
ФАС возбудила дела в отношении операторов связи МТС, «Мегафон» и «Билайн»2 мин. чтение Фото: fas.gov.ru Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела в отношении операторов связи МТС, «Мегафон», «Билайн» из-за стоимости услуг связи в Крыму и Севастополе, сообщили […]
Омский нефтеперерабатывающий завод производил 10% топлива2 мин. чтение На протяжении нескольких дней новость о взрыве на Омском нефтеперерабатывающем заводе не сходит с первых строк информационных агентств. В результате инцидента с последующим возгоранием из […]
- 27.08.2024
ЦИК: выборы губернатора в Курской области переносить не будут21.08.2024 < 1 мин. чтение
Первые итоги правления Андрея Турчака в Республике Алтай20.08.2024 2 мин. чтение
Кому на Кузбассе править хорошо05.08.2024 2 мин. чтение
В августе будет проведено тестовое голосование перед выборами в городскую думу Москвы31.07.2024 2 мин. чтение
Историк рассказал о ключевых особенностях выборов в Хабаровском крае01.07.2024 4 мин. чтение
Губернаторская кампания в Хабаровском крае01.07.2024 3 мин. чтение
Дальневосточные кадровые игры27.06.2024 4 мин. чтение
Тульские кадровые перемены16.06.2024 3 мин. чтение
Кадровые перестановки в Курской области16.06.2024 4 мин. чтение
Скандальный губернатор Самарской области Азаров покинул свой пост02.06.2024 < 1 мин. чтение
- 27.08.2024
- 22.08.2024
Ставка на ЗОЖ: в России формируется культура здорового питания
2 мин. чтение Согласно данным последних исследований, 79% россиян поддерживают активную жизненную позицию, 72% — заботятся о своём самочувствии, а 58% — уделяют внимание сбалансированному питанию. И такая […]
- 20.08.2024
Три неожиданных заболевания, которые провоцирует кондиционер
2 мин. чтение Кондиционер – незаменимый помощник в жаркие летние месяцы, но он же может стать источником опасности для здоровья. Дело в изменении качества воздуха в кондиционируемом помещении, […]
- 16.08.2024
В Новосибирске ученые создали революционный антиоксидант для химиотерапии
< 1 мин. чтение Ученые из Новосибирского государственного педагогического университета и Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины представили новаторский антиоксидант, способствующий усилению эффективности химиотерапии при лечении онкологических заболеваний. […]
- 15.08.2024
«Джодас Экспоим» обвинили в выводе на рынок РФ лекарства по подложным документам
3 мин. чтение Выведение на рынок России нового антибиотика широкого спектра действия вызвало скандал в фармацевтической индустрии. Фармкомпанию «Джодас Экспоим» обвинили в незаконной регистрации лекарства «Биапенем» и поставке […]
- 12.08.2024
«Медицинская Торговая Компания» представила биодеградируемые импланты из магния под брендом MgSorb
3 мин. чтение Рынок медицинского оборудования и медицинских изделий в России демонстрирует стабильный рост в течение последних нескольких лет. По словам министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко, его […]
- 02.08.2024
The Guardian: употребление бекона и сосисок ведет к развитию деменции
< 1 мин. чтение Исследования, проведенные экспертами в области здорового питания, выявили влияние продуктов из переработанного мяса на организм. Более 100 тысяч участников исследования позволили установить связь между употреблением […]
- 31.07.2024
Петров: лихорадка Западного Нила вызывает беспокойство
< 1 мин. чтение Эксперт-энвайронменталист Вадим Петров выразил озабоченность ученых и медиков распространением лихорадки Западного Нила в России. Его заявления были приведены РИА Новости при участии главы Общественного совета […]
- 30.07.2024
Фармкомпании сократили выплаты российским врачам
< 1 мин. чтение В 2023 году десять зарубежных фармацевтических компаний, лидеров по доходам, снизили выплаты медикам в России на 16,9%, как показывают данные РБК, основанные на их финансовых […]
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- 27.08.2024
- 28.08.2024
НБУ определился со сроками и размером лимита на P2P-операции
< 1 мин. чтение Нацбанк Украины с 1 октября на полгода вводит ограничения на исходящие P2P-переводы между физлицами. Лимит устанавливается на уровне 150 000 гривен в месяц и действует […]
- 28.08.2024
В РФ потратят 10,6 млрд рублей на деанонимизацию держателей биткоина
< 1 мин. чтение Росфинмониторинг до 2030 года получит 10,61 млрд рублей на развитие цифровой платформы для борьбы с отмыванием денег. Одной из ее функций будет мониторинг криптовалютных транзакций, […]
- 28.08.2024
Galaxy Digital: арест Дурова не станет последним подобным инцидентом
< 1 мин. чтение Задержание основателя Telegram Павла Дурова — первый крупный арест руководителя компании «за неспособность в достаточной степени контролировать свою платформу». Вряд ли он станет последним, говорится […]
- 28.08.2024
Глава Binance заявил о стремительном ухудшении состояния топ-менеджера Тиграна Гамбаряна
2 мин. чтение Binance призвала правительство США и различные организации по всему миру оказать содействие освобождению топ-менеджера Тиграна Гамбаряна. Вице-президент по глобальной разведке и расследованиям криптобиржи находится под […]
- 27.08.2024
Отчет: буллран 2024 года увеличил число криптомиллионеров на 95%
2 мин. чтение Количество инвесторов, владеющих криптовалютами на сумму не менее миллиона долларов, достигло 172 300 человек. Это на 95% больше чем годом ранее, следует из отчета Crypto […]
- 27.08.2024
Виталик Бутерин рассказал о своей зарплате
< 1 мин. чтение Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин поделился информацией о своей зарплате в Ethereum Foundation — 182 000 гонконгских долларов (~$140 000) в год. 182,000 SGD per year […]
- 27.08.2024
Поступления в биткоин-ETF продолжились восьмой день подряд
< 1 мин. чтение Данные: SoSoValue. Напомним, в CoinShares cвязали укрепление спроса на биткоин-фонды с выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон Хоул, в ходе которого он […]
- 27.08.2024
Власти Франции объяснили задержание Павла Дурова
< 1 мин. чтение Данные: Polymarket. Вероятность того, что предприниматель выйдет на свободу до октября по мнению пользователей составляет 79%. Объем этого рынка прогнозов — $7446. Напомним, в криптосообществе […]
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